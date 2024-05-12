«Шайка дегенератов»: экс-депутат Рады возмутился неудачами под Харьковом Экс-депутат Рады Мосийчук: власти Украины ведут страну к поражению

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России смогли всего лишь за день занять 30 квадратных километров на территории Харьковской области, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, в этом виноваты киевские власти, которые ведут страну к поражению. Политик добавил, что правительство просто «необучаемо».

Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! И они двигаются к Харькову <...> Эта шайка «квартальных» дегенератов ведет Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает, — написал Мосийчук.

Ранее сообщалось, что с 10 мая сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области 970 человек. В частности, речь идет о Липецкой и Волчанской территориальных общинах.

До этого глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов информировал, что власти Украины вывезли почти 1,8 тысячи человек. По обнародованным на тот момент данным, 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами, констатировал он.