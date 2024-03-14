«Шаг отчаяния»: политолог о желании заменить премьера Сунака перед выборами Политолог Макаркин: Сунака хотят заменить из-за неумения отвечать на критику

Фото: Simon Walker/Simon Walker/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак теряет свои позиции из-за неспособности отвечать на резкую критику и принимать жесткие решения, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, по этой причине члены кабинета министров обсуждают возможность заменить главу правительства страны перед предстоящими выборами.

Сунак, безусловно, теряет свои позиции из-за неспособности отвечать на резкую критику и принимать жесткие решения. Однако это крайне редкий случай, когда премьера хотят заменить прямо перед выборами. Видимо, это шаг отчаяния, так как правопопулистская партия в последнее время набирает популярность. Главная проблема в том, что у консерваторов сейчас нет интегрирующей фигуры, которая могла бы заменить Сунака и вдохновить партию, — сказал Макаркин.

Политолог сравнил попытку заменить действующего премьера Британии с моментом в хоккее, когда за несколько секунд до конца матча снимают вратаря, чтобы получить преимущество и забить шайбу. Вот только в спорте, по его словам, вероятность переломить результат больше, чем в политике.

Ранее Сунак призвал западные страны быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов. Он считает, что для начала Западу следует забрать проценты от активов и отправить их Киеву. Политик также призвал партнеров сменить свою позицию по поставкам дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов украинской армии.