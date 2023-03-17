«Эскалация, у которой нет конца»: Вучич о решении МУС в отношении Путина Вучич: ордер МУС на арест Путина ведет к крупнейшему конфликту в истории человечества

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Александр Вучич

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина ведет к крупнейшему конфликту в истории человечества, заявил сербский лидер Александр Вучич, передает ТАСС. Он отметил, что это очередной шаг к эскалации, которой нет конца.

Когда мне сказали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я <...> [решил] подумать, что сказать, а особенно, что нам делать. <...> Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет, — сказал Вучич.

Он добавил, что намерен обдумать речь, прежде чем обратиться к согражданам. Вучич напомнил о существовании множества «безответственных типов» которые хотят кинуть Сербию в водоворот.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решения МУС для России не имеют никакого значения.

Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что юрисдикцию МУС не признают не только в России, но и некоторые государства — члены СБ ООН. По мнению Клишаса, необходимо ликвидировать саму эту судебную инстанцию.