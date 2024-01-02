«Сгорбился и доказывает»: Зеленский выдал эмоции во время интервью Economist: Зеленский на интервью вел себя раздраженно

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский был раздражен во время своего интервью Economist, об этом пишет сам британский журнал. По словам журналистов, киевский лидер в злости постукивал пальцами по столу и сутулился.

Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате, — обрисовали встречу авторы материала.

Журналисты выразили мнение, что президент Украины «зол» и «раздражен колебаниями» союзников. Не исключено, что «отстраненность» некоторых его соотечественников также стала причиной дурного расположения духа Зеленского, добавили аналитики.

Во время интервью Зеленский посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач. По словам главы государства, Запад в этой связи изменил отношение к республике и это ощутили на себе рядовые граждане. При этом украинский лидер отметил, что российской армии «не удалось взять ни одного крупного города», а со стороны Москвы не было никаких «фундаментальных шагов к миру».

Ранее издание Financial Times сообщило, что Владимир Зеленский разозлился, узнав об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте.