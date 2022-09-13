СФ: Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II Сенатор Джабаров: Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II

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Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, президент Владимир Путин не собирался посещать траурное мероприятие. Делегации из России не стоит выезжать за границу в сложившейся мировой ситуации, уверен политик.

В христианстве на похороны не приглашают. Туда приходят те, кто посчитал нужным. Думаю, что наш президент мог бы принять участие в похоронах, если бы ситуация в мире была другая. Но ситуация настолько враждебная и обостренная, что сейчас ездить куда-то за границу нашей делегации не имеет никакого смысла. Мы переживем это. Главное, что мы выразили соболезнования. А вот приглашать или не приглашать — пусть будет на совести британцев, — сказал Джабаров.

По данным британских СМИ, помимо России на похороны королевы Великобритании не будут приглашены представители Белоруссии и Мьянмы. Республика Иран будет представлена на уровне посла. Всего на церемонии, которая намечена на 19 сентября, будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы и назвал ее смерть «тяжелой, невосполнимой утратой». Российский лидер отметил, что Елизавета II пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене.