Seznam Zpravy: украинские беженцы массово возвращаются на родину из Чехии

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look press

Украинские беженцы, перебравшиеся в Чехию после событий 24 февраля, стали массово возвращаться на родину, сообщает Seznam Zpravy. По информации издания, автобусы и поезда, битком набитые переселенцами из Украины, буквально «трещат по швам». Воздушное сообщение между Прагой и Киевом недоступно по соображениям безопасности.

Сейчас заполняемость поездов составляет примерно 85% от вместимости, — описывает ситуацию представитель чешского железнодорожного оператора Leo Express Эмиль Седларжик.

Он уточнил, что стандартная заполняемость этих поездов до начала конфликта на Украине составляла около 50%. Загруженность автобусов, следующих по пути из и на Украину составляет 80–90%, сообщил представитель немецкой транспортной компании Flixbus Томаш Беранек.

По данным ООН, с 24 февраля с Украины выехали более 10,5 млн человек, больше всего — 1,25 млн — перебрались в Польшу.

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года за помощью к местным советам в Англии обратились 1915 украинских семей, которые стали бездомными или оказались под угрозой потерять кров. Только за последний месяц поступили обращения от 350 семей. В ближайшие месяцы проблема с растущим числом украинцев, которых признают бездомными, может обостриться.