Съезд немецкой партии ССВ начался с благодарности Красной армии

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Сара Вагенкнехт

Первое собрание немецкой партии «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей, сообщает на сайте политического объединения. С речью выступила новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан.

Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время, — сказала Дан.

Она отметила, что вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не представители союзных армий.

Ранее ССВ призвала к началу переговоров между Россией и Украиной. Представители оппозиции также выступают против дальнейшей военной поддержки Киева. Вагенкнехт, которая является лидером партии, а также ее союзники считают, что диалог между сторонами конфликта должен быть начат немедленно. При этом соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость прямого обращения к президенту России Владимиру Путину и восстановления контактов с российской стороной.