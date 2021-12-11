«Северный поток — 2» поставил главу МИД Германии Бербок в тупик

Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции относительно «Северного потока — 2». Ранее она выступала против газопровода, но новая должность накладывает на неё новые обязательства. Об этом написал в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) политический обозреватель Йоханес Лейтойзер.

Автор отмечает , что Бербок, будучи сопредседателем партии «Союз-90»/«Зелёные», выступала против «Северного потока — 2». Однако как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия (СДПГ) будет не готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершилось. И теперь Бербок, заступившей на должность главы германского МИД, напоминают про её прежнюю позицию.

Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины, — резюмировал обозреватель.

Бербок неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2», а также обвиняла Москву в «шантаже» в свете рекордно высоких цен на газ. Как представитель «Зелёных» она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также за аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.

Ранее Анналена Бербок заявляла, что Россия и Китай пытаются извлечь выгоду неприемлемым для Запада путём. Она призвала задуматься о том, как можно справиться с подобным «альтернативным мышлением».