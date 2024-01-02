«Северный фланг трещит по швам»: военкор о ситуации на СВО к началу года WarGonzo: Артемовское направление можно считать провальным для ВСУ

Фото: МО Украины

Артемовское направление можно считать провальным для Вооруженных сил Украины, северный фланг «трещит по швам», заявил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. По его словам, Киеву также не удалось преуспеть в прорыве к Азовскому морю, о котором заявлялось ранее.

Заявленного прорыва к Азовскому морю не было. До Тихого океана им ближе. В Бахмут они также не вошли. <...> Бахмутское направление для украинской армии можно записать в список провальных. Северный фланг у них трещит по швам от Григоровки до Хромового, — говорится в сообщении.

Военный корреспондент отметил, что в районе Синьковки ВСУ удерживают позиции за счет плотного минирования местности, при этом если ВС РФ не возьмут под контроль село, то не будет успеха и на Луганском направлении. Также Пегов подчеркнул, что на Херсонско-Крымском направлении российской армии пока не удалось выбить противника за реку, «но и расширяться на местности им никто не дает».

Журналист сообщает, что ВСУ не пополнятся бронетехникой, чего нельзя сказать о беспилотниках. По словам Пегова, Киев получит БПЛА, в том числе и ударные, также будет наращен личный состав армии, обученный на Западе.

Тем временем в России в 17 раз увеличилось производство боеприпасов к ствольной артиллерии, говорится в публикации. Военкор рассказал, что у ВСУ есть преимущество в дальности, но Вооруженные силы России будут доминировать за счет количества.

Ранее украинские военные начали массово отказываться от выполнения боевых задач, об этом свидетельствуют записи радиоперехватов раненых украинских бойцов. По словам одного из мужчин, был случай, когда сразу пять подразделений отказались выполнять указания командования.