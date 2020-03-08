https://static.news.ru/photo/26709a0a-6226-11ea-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Северная Македония стянула к турецкой границе армию и полицейские отряды. В стране приготовились сдерживать нелегальных сирийских мигрантов, направляющихся в Евросоюз.

Турция прекратила сдерживать беженцев после обострения конфликта в Идлибе в феврале 2020 года. Страна открыла границу с ЕС.

Северная Македония граничит с Турцией и Грецией, но не входит в Евросоюз. К 9 марта попытки незаконно пересечь границу не участились. За минувшие выходные пограничники задержали 180 нелегалов. При этом во время миграционного кризиса 2015 года Македонии пришлось ввести чрезвычайное положение, чтобы сдержать поток беженцев.

Сейчас у нас достаточно сотрудников полиции и армии на границе, есть контингент полицейских из других государств: Венгрии, Сербии, Словении, Чехии, Хорватии. Этого довольно, чтобы не допустить нелегального проникновения на нашу территорию, — цитирует РИА Новости официального представителя македонского МВД Тони Ангеловски.

NEWS.ru писал, что мигранты с северо-запада Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и открыл границы.