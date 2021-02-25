Северная Македония планирует купить партию российского «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/fa237006-777a-11eb-b54b-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Власти Северной Македонии планируют купить партию российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», рассказал глава Минздрава страны Венко Филипче. Сейчас в республике идёт иммунизация граждан препаратом от COVID-19, созданным компаниями Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ). Веществом поделилась Сербия для сотрудников сферы здравоохранения.

Речь идёт о восьми тысячах доз. Чиновник считает, что объёма хватит для завершения первого этапа вакцинации четырёх тысяч медиков. Планируется, что прививочная кампания закончится в течение 14 дней, после чего наступит очередь людей с хроническими заболеваниями и граждан пожилого возраста.

Со вчерашнего дня мы начали процедуру закупки 100 тысяч доз российской вакцины [«Спутник V»] по тому же принципу, как и у других производителей. Мы активно обсуждаем сроки поставки препарата с представителями посольства России, — написал Филипче на своей странице в социальной сети Twitter.

Первым государством в ЕС, получившим образцы «Спутника V» для исследований, стала Венгрия. О возможности использования или производства у себя препарата высказывались Австрия, Греция, ФРГ, Италия, Словения, Чехия, Финляндия. Руководство Хорватии не исключило закупки лекарства до одобрения его Европейским агентством.

Ранее, как писал NEWS.ru, живущие в РФ финны объяснили, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от нового коронавируса. По словам бизнесмена Эрика Хелина, он начал собирать данные о препарате против COVID-19 в начале января 2021-го. Он отметил, что высокая эффективность вакцины, а также её доступность в РФ, определили его симпатию в пользу «Спутника V».