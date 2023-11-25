Северная Македония открыла воздушные границы для самолета Лаврова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Северная Македония разрешила самолету министра иностранных дел России Сергея Лаврова войти в воздушное пространство страны, передает Associated Press. Там отметили, что глава российского дипломатического ведомства прибудет в республику для участия в Совете МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В пятницу Северная Македония, член НАТО, заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение, — отметили авторы материала.

Указано, что разрешение действует с 29 ноября по 1 декабря. Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что организация оказалась в глубоком кризисе. Происходит столкновение стран — участниц организации, которые считают себя важнее остальных в вопросах международного права. При этом все попытки изолировать Россию провалились, отметил постпред.