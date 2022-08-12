Северная Македония отказалась от почетного консула России Северная Македония отказалась от учреждения должности почетного консула России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Северная Македония отказалась от идеи создать должность почетного консула России в городе Битола, рассказал замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев в своем официальном комментарии на сайте внешнеполитического ведомства. О причинах отказа Скопье не сообщил. Представитель МИД РФ считает, что власти страны не смогли придумать подходящий предлог.

Власти Северной Македонии официально уведомили об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула Российской Федерации в Битоле. <...> Не вызывает сомнений, что речь снова идет о политически заряженном, враждебном жесте. Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, — заявил он.

По мнению Нечаева, Северная Македония является несамостоятельным государством и поддалась влиянию западных союзников и их санкционной политике, тем самым провоцируя российскую сторону. Он уточнил, что Россия примет ответные меры в отношение Скопье.

Ранее стало известно, что Северная Македония передаст Киеву четыре штурмовика Су-25, которые были куплены у Украины 20 лет назад. Тогда Скопье нуждался в этих самолетах в ходе конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года самолеты не эксплуатировались и были подготовлены к продаже.

Танки Т-72, которые власти Северной Македонии передали Украине в июле, были получены Скопье от России во время конфликта с албанскими сепаратистами. Они входили в состав подразделения, которое македонские власти намеревались расформировать в рамках военной реформы.