Сержант ВСУ пожаловалась на отсутствие женской военной формы Сержант ВСУ: женщин в украинской армии обеспечат формой лишь через пять лет

Фото: president.gov.ua

Министерство обороны Украины оказалось не в состоянии оперативно обеспечить армию женской военной формой, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью изданию New Voice. По ее словам, решить этот вопрос удастся не ранее, чем через пять лет. На текущий момент дефицит обмундирования компенсируется силами волонтеров.

Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, — это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую, — сказала Сарнацкая.

Военнослужащая отметила, что те вещи для фронта, которые передают активисты, по ее мнению, качественные. При этом она добавила, что могла бы носить и мужскую военную форму.

С 1 октября на Украине начало действовать требование о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Закон предписывает украинкам с профильными дипломами сообщить о себе в компетентные ведомства. В стране появились волонтерские движения, которые предлагают пройти обучение навыкам ведения боя только для женщин.

В начале ноября стало известно, что в плен российским военнослужащим сдалась боец ВСУ, которая была беременна. Она была в камуфлированной форме, но без оружия.