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Украинский журналист Роман Сущенко не сможет посещать Россию в течение 20 лет, рассказал его адвокат Марк Фейгин. 7 сентября репортёра освободили в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

О запрете на поездки в РФ мужчина узнал ещё в СИЗО «Лефортово». Его задержали 3 октября 2016 года при проведении спецоперации по сбору секретной информации о работе Вооружённых сил РФ...