Несколько взрывов произошли в Херсонской области Украины. По данным Государственного бюро расследований (ГБР) страны, инцидент случился во время передислокации военной части, расположенной около Мелитополя.
Возгорание, которое стало причиной взрывов, возникло в одном из прицепов, перевозившем горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони. Груз был полностью уничтожен.
Военные и гражданские лица в результате происшествия не пострадали, сообщается на
Ранее News.ru писал, что правоохранительные органы Харькова получили сообщения о взрывных устройствах в 17 торговых центрах, семи больницах, всех школах и детских садах города. Полицейские и взрывотехники выехали по всем адресам.