Серия взрывов произошла в Харькове

Фото: МО РФ

Серия взрывов произошла в украинском Харькове, сообщает местное издание «Страна.ua». Также отмечается, что сразу в нескольких областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Днепропетровской и Николаевской.

Утром 2 октября воздушная тревога также объявлялась в Киеве. Помимо этого сирены звучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

В воскресенье, 1 октября, в Харькове также прогремела серия взрывов. Местные власти сообщали о прилете российских ракет. Мощный взрыв в этот день прогремел и в украинской столице, после на этом месте начался пожар.

Накануне в Сети появились кадры ракетного удара Вооруженных сил России по Харьковскому бронетанковому заводу. На них видно, как российские снаряды поражают территорию завода.

Об ударе по территории предприятия Минобороны РФ сообщило 17 сентября. По данным ведомства, здесь проводилось обслуживание и ремонт техники Вооруженных сил Украины.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предрек Украине потерю еще пяти областей и городов, включая Одессу, Днепропетровск, Харьков, Сумы и Николаев. Он убежден, что взятие этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ. По его мнению, Украину ждет свержение правительства президента Владимира Зеленского и разделение страны в стиле «плана Моргентау».