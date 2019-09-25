Крупный пожар начался на заводе алюминиевых профилей, расположенном в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба управления Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР).
Над местом возгорания можно увидеть столбы дыма. По словам местных жителей, в районе ЧП произошло несколько взрывов, которые продолжались около часа.
Сотрудники МЧС ДНР развернули штаб. Рядом с местом ЧП находятся представители Народной милиции и органов внутренних дел республики.
В окрестностях завода перекрыто автомобильное движение. В непосредственной близости к месту пожара повреждён жилой дом.
Как писал News.ru, ранее украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Как сообщали в Народной милиции ДНР, огонь вёлся из 152- и 122-мм орудий, а также из 120- и 80-мм миномётов. Было выпущено несколько десятков мин и снарядов.