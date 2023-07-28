Серия взрывов прогремела в Запорожской области «Зеркало недели»: в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

Фото: МО Украины

Серия взрывов прогремела в ночь на пятницу, 28 июля, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает издание «Зеркало недели». По информации источника, в регионе была объявлена воздушная тревога. К настоящему моменту информация о разрушениях или пострадавших не приводится.

Местные паблики сообщают про взрывы в области, — передает издание.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области был уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины. По его словам, военный объект был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь», куда поступали танки и другие виды боевой техники с Херсонского и Запорожского фронтов.

Накануне после серии взрывов, прогремевших на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги, возник пожар в Днепропетровской области, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Как отметил чиновник, причиной возгорания стали обломки сбитой ракеты. В тот же вечер взрывы прогремели в Хмельницкой области, где под удар попала база Воздушных сил в Староконстантинове.