Серия взрывов прогремела в Запорожье Рогов: в Запорожье были слышны взрывы и стрельба

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, также были слышны выстрелы.

В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия, — отметил Рогов.

По его словам, в городе работала система ПВО. Местные власти, уточнил Рогов, сообщили о поражении объекта инфраструктуры.

Несколько часов назад взрывы прогремели также в Кременчуге и Полтаве. Местные СМИ отметили, что в Харькове и Харьковской области были слышны серии взрывов. Местные власти информацию не комментировали. Перед этим в 11 областях Украины была объявлена воздушная тревога, говорилось в данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно информации ведомства, сигнал прозвучал также в Киеве.

Пресс-служба Министерства энергетики Украины ранее сообщала, что энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком. Без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео с места происшествия.