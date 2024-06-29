Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Взрывы раздались на территории подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона, передает телеканал «Общественное». Официальных комментариев по ситуации пока что не звучало. Режим воздушной опасности в регионе введен не был.

В Херсоне слышны взрывы, — следует из сообщения.

Ранее несколько взрывов прогремело на территории города Запорожье, находящегося под контролем Киева. По данным украинского ведомства по оповещению населения, на занимаемых ВСУ территориях Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

До этого на сайте Министерства цифровой трансформации Украины появилась информация, что сигнал опасности раздался во всех регионах страны. В ведомстве также отметили, что в небо был поднят самолет МиГ-31К.

Накануне в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Позже мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что на юге Украины прогремел взрыв. Он уточнил, что громкие хлопки раздались в городе.

До этого серия взрывов произошла в окрестностях Харькова. По информации украинских СМИ, они, вероятно, были зафиксированы за пределами города. Также в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.