Серия взрывов прогремела в нескольких областях Украины

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Серия взрывов прокатилась по Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Больше всего досталось Днепропетровской области и Запорожью, где зафиксировали по три взрыва. Местные Telegram-каналы пишут, что на месте прилета в Днепропетровске начался пожар.

Также поступают сообщения о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Волынской и Львовской областях. По данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Напомним, утром в понедельник, 14 августа, воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких городах Украины. В частности, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, а также в Николаевской областях. Украинские СМИ сообщали, что взрывы были слышны как минимум в трех городах: в Херсоне, Запорожье и Одессе. Воздушные силы Украины утверждали о якобы летящих в сторону Запорожья ракетах. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

В начале августа сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по базе иностранных наемников, расположенной в Измаиле. По данным городского подполья, повреждения также получила база ремонта катеров, работавшая по заказу армии Украины.