Серия взрывов прогремела в нескольких городах Нидерландов

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Несколько взрывов прогремели в трех городах Нидерландов — Гааге, Амстердаме и Влардингене, сообщило издание NL Times со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что жители услышали грохот ночью и рано утром. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации издания, в городе Влардинген повреждения получил магазин спортивной обуви. В Амстердаме пострадали два жилых дома. В Гааге при этом повреждена одна постройка и гражданский автомобиль.

По данным полиции, в городах были заложены взрывные устройства. Причины и обстоятельства инцидентов уточняются. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в нидерландском городе Роттердам произошла стрельба, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. По его информации, происшествие случилось во время карнавала. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили три человека. Гражданин, открывший стрельбу, также был госпитализирован после того, как полиция открыла по нему огонь.

Двумя днями ранее сообщалось о серии взрывов в нескольких областях Украины. По информации Telegram-канала «Зеркало недели», о происшествиях сообщали жители Львова, Житомира, а также Хмельницкой и Винницкой областей