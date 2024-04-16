Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов произошло в Хмельницкой области Украины, сообщил телеканал «Общественное». Местные власти ситуацию не комментировали.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в регионе не звучала. Точной информации о произошедшем также нет.

Недавно после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук передавал, что на одном из региональных предприятий раздался взрыв, после чего там начался пожар. По его словам, с огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы. Тогда, по данным онлайн-карты оповещения граждан, в Харьковской и Сумской областях также была объявлена воздушная тревога. Режим опасности звучал и в Полтавской области.