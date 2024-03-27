Европол обнаружил серьезную брешь в системе безопасности В Европоле произошла утечка личных данных высших должностных лиц

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Катрин Де Болле

Европол расследует инцидент с исчезновением конфиденциальных данных высших должностных лиц ведомства, сообщает Politico со ссылкой на внутреннюю записку агентства, а также комментарии его бывших и нынешних руководителей. В частности, были утрачены копии личных дел исполнительного директора Европола Катрин Де Болле. Отмечается, что документы просочились до сентября 2023 года. Это происшествие спровоцировало кризис в полицейском управлении ЕС, пишет издание.

Как пишет Politico, документы, о которых идет речь, должны были храниться под замком в охраняемой кладовой глубоко внутри штаб-квартиры Европола в Гааге. Но летом прошлого года пропала группа особо секретных файлов, содержащих личную информацию высших руководителей правоохранительных органов Евросоюза. С тех пор европейские правоохранительные ведут расследование, которое так пока не привело ни к каким результатам.

6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили, что личные бумажные дела нескольких сотрудников Европола исчезли. <...> Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент, связанный с нарушением безопасности и персональных данных, — говорится в записке агентства.

Politico поговорил с четырьмя действующими и бывшими сотрудниками Европола, которым известно об этом инциденте. По словам чиновников, некоторые утраченные документы были обнаружены благодаря жителю Гааги: он нашел файлы брошенными в общественном месте и принес их в местный полицейский участок. Собеседники издания уточнили, что личные дела принадлежали исполнительному директору Европола Катрин Де Болле и трем ее заместителям Юргену Эбнеру, Андрею Линцу и Жан-Филиппу Лекуфу. После этого главу отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили «в административный отпуск».

Ранее в Германии произошла утечка беседы двух высокопоставленных офицеров ФРГ. Соответствующая запись была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Она утверждала, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale. Его собеседник в этом усомнился. Немецкий депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер предположил, что факт слива телефонных разговоров затормозит поставки ракет Taurus ВСУ.