Слова Дмитрия Медведева серьезны и опасны, так прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ о врагах России министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает агентство ANSA. По его мнению, такая риторика не приближает мир и противоречит диалогу.
Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России, — сказал Ди Майо.
Он также призвал страны «прекратить разжигать напряженность провокациями и угрозами».
Ранее Дмитрий Медведев объяснил в Telegram-канале резкий тон своих постов по отношению к врагам РФ. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. С зампредом Совбеза оказался солидарен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, конкретизировавший объекты ненависти.