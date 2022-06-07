«Серьезно и опасно»: глава МИД Италии о высказываниях Медведева Глава МИД Италии Ди Майо назвал слова Медведева о врагах России очень опасными

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луиджи Ди Майо

Слова Дмитрия Медведева серьезны и опасны, так прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ о врагах России министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает агентство ANSA. По его мнению, такая риторика не приближает мир и противоречит диалогу.

Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России, — сказал Ди Майо.

Он также призвал страны «прекратить разжигать напряженность провокациями и угрозами».

Ранее Дмитрий Медведев объяснил в Telegram-канале резкий тон своих постов по отношению к врагам РФ. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. С зампредом Совбеза оказался солидарен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, конкретизировавший объекты ненависти.