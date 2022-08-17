«Сердечная боль»: эстонцы отреагировали на снос памятника Т-34 Эстонцы высказали недовольство решением демонтировать памятник танку Т-34 в Нарве

Фото: Хасан Ингин/РИА Новости

Венок на памятнике танку Т-34 в городе Нарва

Жители Нарвы высказали недовольство решением властей демонтировать памятник танку Т-34 в Нарве. Мэр Нарвы Катри Райк отказалась участвовать в предстоящих выборах, а многие другие назвали происходящее сердечной болью, сообщает телеканал «360».

Так, пользователь Twitter Самакон напомнил, что танк Т-34 защищал предков жителей Эстонии от нацистов, тогда как ныне считается «символом агрессии». Собеседница «360» Эля также назвала демонтаж памятника очень болезненной для нее темой, поскольку в 1975 году около этого танка погиб ее младший брат. Родившаяся в Нарве Ирина заявила, что происходящее в родном городе — «просто сердечная боль».

Опомнитесь! Наши деды, отцы, братья отдали свои жизни, здоровье, чтобы вы, потомки, могли жить под мирным небом. А вы последнее уважение к тем, кто вас защищал, сносите! — заявила собеседница портала Анна.

Она рассказала, что ее отец защищал Прибалтику, в том числе Нарву, и во время войны получил тяжелое ранение. Женщина перебралась в Ивангород, но в Эстонии у нее остались близкие.

Ранее премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве, «для сохранения мира». 16 августа власти Эстонии приступили к переносу танка-памятника из Нарвы в Эстонский военный музей. Отмечается, что территорию вокруг постамента перекрыли, путь к нему заблокирован. Дежуривших у монумента людей при этом попросили покинуть территорию, а журналистов — отойти подальше.