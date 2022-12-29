Сербы начнут разбирать баррикады на севере Косово 29 декабря Вучич: сербы начнут разбирать баррикады на севере Косово и Метохии 29 декабря

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы начнут разбирать баррикады на севере Косово и Метохии утром 29 декабря, сообщает Reuters. Агентство также привело слова сербского лидера, прежде призвавшего этнических сербов в Косово завершить протесты, который назвал урегулирование ситуации долгим процессом.

Это долгий процесс. Это займет некоторое время, - отметил президент Сербии.

Вучич ранее заверил этнических сербов в Косово, которые протестовали против «властей» самопровозглашенной республики, что преследование им не грозит.

При этом обстановка в Косово и Метохии сохраняется напряженной. Косовские сербы с 10 декабря дежурят на трассах на севере края. Они возвели баррикады после того, как полицейские самопровозглашенной республики задержали нескольких полицейских, подозреваемых в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. При этом 28 декабря стало известно, что бывшего полицейского-серба Деяна Пантича, задержание которого и привело к новой волне напряженности, перевели под домашний арест.

Ранее Александр Вучич высказал благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта в крае. Также позитивные высказывания сербский лидер направил в адрес Китая и Индии. Он отметил, что Белград вскоре получит гарантии безопасности сербского населения в регионе.