Сербским военным разрешили сбивать неподконтрольные дроны

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Сербским военным позволили сбивать все неподконтрольные Белграду дроны в небе над Центральной Сербией. Такое поручение дал президент страны Александр Вучич. До этого, как передает газета «Вечерне новости», неопознанные беспилотники были обнаружены в небе в окрестностях города Рашка. Этот населенный пункт находится недалеко от косовской границы. После обнаружения Вучич и дал обозначенный приказ.

Военный Сербии подняли в воздух истребители МиГ-29 для сопровождения и ликвидации беспилотников. После этого объекты покинули территорию Центральной Сербии.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич ранее сообщил, что Вооруженные силы страны приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косово. В ведомстве добавили, что никто не хочет воевать, но «армия готова выполнить любую задачу».

В разговоре с журналистами политолог Екатерина Энтина заявила, что Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности, чтобы продемонстрировать решимость защищать проживающих в Косово сербов и предотвратить провокации со стороны Албании.