72-летний житель Сербии Милован Милутинович, известный в стране как Супермен, отправился в пешее путешествие в Москву. Мужчина хочет пожать руку президенту РФ Владимиру Путину.
Он планирует дойти до российской столицы к 9 мая,
Президент Путин — самая выдающаяся личность цивилизации, но для меня он является источником вдохновения, потому что он также является выдающимся атлетом, и благодаря этому он довел свою умственную и физическую форму до совершенства, — уверен он.
Мужчина отметил, что не боится ничего, кроме холода.
Как ранее писал NEWS.ru, якутский городской суд арестовал четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «свергать Путина», на трое суток, признав их виновными по статье о неповиновении полиции.
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