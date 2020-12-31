Сербский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»

Агентство по медикаментам Сербии, регулирующее фармацевтическую отрасль страны, разрешило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Об этом 31 декабря сообщил представитель агентства Павле Делич,
Накануне, 30 декабря, агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что власти страны отказались от закупки вакцины от коронавируса из России. Будапешт якобы планирует закупать другой препарат либо через общий механизм закупок Европейского союза, либо напрямую в Китае. Причиной отказа от прививки из РФ стали недостаточные мощности для её производства, по данным агентства.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) эту информацию опроверг, сообщал NEWS.ru. Представитель организации заявил, что российская сторона готова поставить препарат в полном объёме, а первая партия уже получена Венгрией.