Сербский премьер заявила об отсутствии побочных эффектов у «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/72c33734-6bce-11eb-9615-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава правительства Сербии Анна Брнабич исходя из личного опыта заявила, что прививка разработанной в РФ вакциной от COVID-19 «Спутник V» не влечёт побочных эффектов.

На совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Андреем Бабишем Брнабич напомнила, что 9 февраля в Белград прибыла вторая партия российской вакцины в количестве 50 тысяч доз.

Все люди, которых знаю, а знаю я их много, принявшие «Спутник V», не имели никаких побочных эффектов, — цитирует сербского премьера РИА Новости.

Брнабич также указала, что Сербия ведёт переговоры с российской стороной о приобретении модифицированного препарата «Спутник лайт», которым можно прививать людей один раз. Также Белград согласовывает производство вакцины, созданной в РФ, на собственных мощностях.

С 24 декабря 2020 года в Сербии началась вакцинация препаратом, выпущенным компаниями Pfizer и BioNTech. 30 декабря в страну прибыла первая партия «Спутника V», 16 января из КНР доставили груз вакцины от компании Sinopharm. Сербские граждане вправе выбрать любой препарат. 11 февраля в Белград приедут российские специалисты, которые изучат технические и кадровые возможности производства «Спутника V» на базе института вирусологии и вакцин «Торлак».

«Спутник V» уже получил одобрение на использование от регуляторов 24 стран. Последним на данный момент государством, разрешившим использовать препарат, стал Бахрейн, сообщал NEWS.ru. Препарат можно будет применять в королевстве в экстренных случаях.