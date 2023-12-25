Сербский политолог назвал беспорядки в Белграде лучшим подарком Вучичу Политолог Гайич: сербская оппозиция не сумела радикализировать протест

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Погром в Белграде стал лучшим новогодним подарком для президента Сербии Александра Вучича, который только могла сделать оппозиция, сказал NEWS.ru сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), приглашенный профессор в МГИМО Стеван Гайич. По его мнению, антиправительственные силы хотели спровоцировать Вучича на жесткий разгон, чтобы в ответ начать уже по всей стране массовые беспорядки, но президент нарушил их планы, отреагировав сдержанно.

У многих сербов есть причины протестовать, но нет организованных сил, с помощью которых можно это делать. Антинатовскую оппозицию Вучич, можно сказать, уничтожил. Осталась единственная полусерьезная оппозиция — прозападная. Но у нее нет необходимой энергии. А все, что мы видели, — очень искусственно, наигранно и малочисленно, — сказал Гайич.

По словам профессора, оппозиция в Сербии расколота: значительная ее часть не поддерживает насильственные методы, которые использовали протестующие в Белграде. Теперь же, по прогнозам эксперта, обстановка в столице успокоится.

Сейчас начнутся праздники, когда никому нет дела до протестов. Общественная жизнь продолжится в середине января. И у Вучича будет достаточно времени, чтобы продумать новую тактику, — предположил Гайич.

Вечером 24 декабря в Белграде вспыхнули протесты: манифестанты потребовали пересмотра результатов парламентских выборов, в которых победу одержала правящая коалиция. Оппозиция предприняла попытку штурма столичной мэрии, но встретила сопротивление полиции. В результате ранены два сотрудника правоохранительных органов, задержаны 35 участников беспорядков.

Премьер-министр Ана Брнабич позже поблагодарила российские спецслужбы, которые предупредили Белград о готовящихся беспорядках. А президент Александр Вучич провел встречу с послом РФ Александром Боцаном-Харченко, который потом заявил, что у главы государства появились доказательства причастности Запада к организации протестов.