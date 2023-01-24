Сербский политик объяснил слова Вучича о возможной отставке Политик Николич: слова Вучича о возможной отставке прозвучали на фоне ультиматума Запада

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Александр Вучич

Слова президента Сербии Александра Вучича о возможной отставке прозвучали на фоне выдвинутого Западом ультиматума по Косово, заявил сербский политик, председатель Русской партии в стране Слободан Николич. В беседе с Lenta.ru политик предположил, что глава государства напуган.

[Вучич] говорил о сложностях и о том, что ему поставили ультиматум — сербы должны открыто признать Косово как независимое государство и не должны мешать Косово вступить в международные организации, — объяснил Николич.

Председатель Русской партии уточнил, что представители коллективного Запада передали Вучичу договор о признании независимости Косово без согласования с главой государства. По словам политика, документ с ультиматумом передали спецпредставители США и Евросоюза, а также представители Франции, Германии, Британии и Италии.

Этот договор Вучичу положили на стол, ничего не согласовывая, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар, спецпредставитель Евросоюза на переговорах по Косово Мирослав Лайчак и еще пять человек — представители Франции, Германии, Британии и Италии, — рассказал Николич.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что не исключает своего ухода в отставку, если «это поможет спасти страну». Глава государства уточнил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Белград, а Европа де-факто находится в состоянии войны.