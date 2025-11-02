Россия непременно одержит победу в специальной военной операции на Украине, такое мнение высказал заместитель председателя Национального парламента Республики Сербской Синиша Видович. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские лидеры веками безуспешно пытались завладеть землями России.

Они веками пытались завладеть землями России: Наполеон, фашистская Германия. Все заканчивается каждый раз победой России. Уроки истории, очевидно, не изучены, и придется еще раз прочитать им лекцию, — убежден Видович.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности срочной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что переговоры теоретически возможны, однако текущая ситуация не требует их незамедлительной организации.

При этом, как заметили британские журналисты, политика Трампа имеет все более антиукраинскую направленность. Принимаемые американским лидером решения существенно осложняют положение Киева в условиях продолжающегося конфликта.