Сербский депутат назвал страны, которые не допустят вступления Косово в ЕС Сербский депутат Банджур: пять европейских страну будут против вступления Косово в ЕС

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Косово вряд ли примут в Евросоюз, потому что он не признан в качестве государства сразу пятью его членами, рассказал ИА SM.News депутат парламента Сербии Милош Банджур. Такие страны, как Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния, не станут голосовать за принятие Косово и Белград сосредоточит свою дипломатическую деятельность именно на них.

Что касается требований Приштины вступить в Евросоюз, я считаю, что эти пять стран, которые не признали Косово, они не будут голосовать за это. Мы свою дипломатическую деятельность сосредоточим на этих пяти странах, — считает Банджур.

Депутат напомнил, что Косово признают менее половины членов Генассамблеи ООн, но при этом почти весь коллективный Запад, за исключением пяти государств, его признал. Также он добавил, что односторонние шаги ЕС к интеграции Косово, такие как создание его граждан безвизового режима, остаются без ответа.

Евросоюз ранее предварительно согласовал введение безвизового режима для непризнанной Республики Косово в рамках краткосрочных поездок, сообщили в Европарламенте. В пресс-релизе ЕП отмечается, что представители законодательного органа и Евросовета достигли договоренности по данному вопросу. Таким образом, владельцы паспортов, которые выдали в Косово, освобождаются от визовых требований на краткосрочное пребывание — до 90 дней — в течение любого 180-дневного периода.