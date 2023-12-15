Сербская журналистка рассказала, почему у Евросоюза нет будущего Сербская журналистка Петрович: у Евросоюза нет будущего из-за ошибочного курса

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Европейский союз не так силен, как раньше, и представляет собой странную структуру из множества стран, своего рода динозавра, рассказала NEWS.ru корреспондентка Альтернативного телевидения (ATV) из Баня-Луки (Республика Сербская) Даринка Петрович. По ее мнению, многие страны объединения хотят отстаивать свои национальные ценности, а у ЕС нет будущего из-за ошибочного курса.

Люди в Республике Сербской не хотят в Евросоюз. Никто не хочет. Это очень старый тезис, потому что Евросоюз уже не так силен, как раньше. Сейчас это просто динозавр, то есть такая очень странная структура из множества стран, которые наконец начали пробуждаться. У многих, как, например, у Венгрии, пробуждается желание защищать свои национальные ценности. И, я думаю, что курс Европы сегодня неблагополучен. У Евросоюза будущего нет, — заявила Петрович.

Также корреспондентка добавила, что никто не верит в то, что Украину возьмут в ЕС. По ее словам, Украина — беднейшая европейская страна, которая к тому же находится в состоянии хаоса.

Сейчас очень трудное и странное время. Как мы видим, ЕС приглашает Украину, которая находится в полном хаосе и является самой бедной страной в Европе. Никто не верит в то, что ее возьмут в Евросоюз. Я думаю, что если ЕС пообещает включить Боснию и Герцеговину или Сербию в свой состав, если те присоединятся к санкциям, политики просто не поверят в это, ведь они уже много лет слушают обещания, — сказала Петрович.

Журналистка, ставшая известной благодаря документальному фильму «Рассказы с Донбасса», задала вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря. Она спросила, как президент видит будущее Республики Сербской и региона в целом, учитывая, что самые большие войны всегда начинались на Балканах.

14 декабря Путин провел юбилейную, 20-ю прямую линию и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию. Как и в 2020 году, оба мероприятия решили объединить, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям. Программа получила новое название — «Итоги года с Владимиром Путиным».