Сербская оппозиция добилась перевыборов в Белграде Vijesti: оппозиция добилась перевыборов в Белграде после массовых протестов

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В Белграде проведут новые муниципальные выборы, сообщил исполняющий обязанности мэра Александар Шапич, передает Vijesti. Отмечается, что такое решение приняла правящая Сербская прогрессивная партия после массовых протестов оппозиции.

Мы подняли планку легитимности. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся,— заявил Александар Шапич.

19 декабря в Сербии лидеры оппозиции отказались признать предварительные результаты выборов и призвали своих сторонников на протест, который прошел возле здания администрации. Протестующие выразили свое недовольство, направляясь к главному входу Республиканской избирательной комиссии, используя лозунги, свистки, петарды.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко тогда заявил, что поддержка протестных выступлений после парламентских выборов в Сербии определенно осуществляется западными странами. Целью манифестантов дипломат назвал ослабление власти президента Александра Вучича после выборов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Сербия сталкивается с вызовами, которые естественны для любого государства, отстаивающего свою независимость и ценности. По его словам, в стране разыгрывается давно известный сценарий, по которому Евросоюз и США предпринимают попытки госпереворота, если им не удается привести своих марионеток к власти.