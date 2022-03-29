«Сербиягаз»: Сербия без российского газа сможет перейти только на дрова

У Сербии при отказе от российского газа есть только один выход — переход на дрова, однако в Европе уже нет такого количества лесов, заявил во вторник гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в интервью порталу «021». По его словам, страна продолжит платить «Газпрому» в долларах. Глава «Сербиягаза» отметил, что Евросоюз не решит газовый вопрос в одиночку, поскольку США может поставить лишь 15 млрд кубометров из необходимых 250 млрд.

Что бы ни произошло, в период от пяти до семи лет будет невозможно решить газовое уравнение без российского газа. Что касается нас, если нас вынудят, то мы можем отключить поставки российского газа, но при условии, что у нас достаточно дров. Но боюсь, что ни здесь, ни даже в Европе нет столько леса, — сказал Баятович.

Комментируя вопрос оплаты газа, он заметил, что у Сербии нет с этим проблем. По словам Баятовича, платежи осуществляются на данный момент через местную фирму. При этом он отметил, что оплаты транспортировки газа со стороны «Газпрома» в рублях не будет.

Когда кто-то говорит: «Мы ввели против России санкции», то нужно задать вопрос, кто их ввёл. Америка, Канада, Европа, Япония, Австралия и Южная Корея. Китай, Индия, Пакистан, Бразилия санкции не ввели, я хочу сказать, что 80% людей живет в странах, которые не ввели санкции против России. Вся эта ситуация больше всего отвечает интересам Америки, потому что она восстановила свою промышленность. Также и Россия получит больше денег за такое же количество энергоресурсов, — подчеркнул глава «Сербиягаза».

Он добавил, что долгосрочный газовый контракт на 10 лет Сербия и Россия обсудит в ближайшие дни, Белград надеется на цену от $600 до $850 за 1 тысяч кубометров газа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на большое количество новых проблем в связи с решением Москвы об оплате поставок российского газа в рублях. Однако он отметил, что кто-то называет такой ход РФ гениальным в геополитической игре. Президент Сербии поинтересовался, каким образом будет оплачивать российский газ Венгрия. По его словам, Болгария, которая качает топливо в Сербию и Венгрию по своей газотранспортной системе, заявляла о нежелании оплачивать газ в рублях.