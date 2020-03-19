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Президент Сербии Александар Вучич сообщил о полном закрытии границ в республике. Срок действия ограничений остаётся неизвестен.

С завтрашнего дня закрываются все пограничные переходы для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта. Исключение составляют грузовые автомобили, — заявил Вучич.

Помимо этого, с полудня 20 марта будет остановлено автобусное и железнодорожное сообщение между городами. В стране начнёт действовать комендантский час. Сербский лидер также призвал к ответственности всех граждан республики. За нагнетание паники он пригрозил тюрьмой.

NEWS.ru сообщал, что режим чрезвычайного положения был введён в Сербии 15 марта 2020 года.