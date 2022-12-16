Сербия запросила разрешение на ввод своих военных и полиции в Косово

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Ситуация в Косовска-Митровице на севере Косова

Белград запросили у командования миссии НАТО KFOR разрешение на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента сербской армии и полиции, передает «Радио и телевидение Сербии». Сербские власти хотят направить в регион до 1000 сотрудников вооруженных сил.

На пункте административного перехода Мердаре KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что США выступают против возвращения сербских силовиков в Косово и Метохию. Так он ответил на вопрос журналистов об инициативе Белграда вернуть силовиков в указанные регионы по резолюции СБ ООН 1244.

Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что косовские албанцы провели силовой захват власти при поддержке полиции в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косово и Метохии. Как сообщили в Белграде, албанцы заняли депутатские места в городе с крупнейшей сербской общиной, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа.