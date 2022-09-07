Сербия закупит беспилотники Bayraktar на сотни миллионов евро

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Беспилотник Bayraktar

Армия Сербии закупит у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar на несколько сотен миллионов евро, заявил президент республики Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС. Он добавил, что очередь на беспилотники очень большая. При этом глава страны выразил надежду, что приобрести нужное количество аппаратов удастся уже в следующем году,

Мы заплатим гораздо больше, чем согласовывали ранее. Вместо первоначально согласованных нескольких десятков миллионов евро мы готовы перейти к цифре в несколько сотен миллионов евро, которые мы готовы заплатить за беспилотники Bayraktar, — сказал Вучич.

Также стороны обсудили вопросы расширения военного сотрудничества. Кроме того на пресс-конференции Вучич анонсировал совместные учения десантников Сербии и Турции.

В середине августа стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству турецких БПЛА Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание завода Bayraktar на Украине не поможет избежать демилитаризации страны и продлит страдания украинцев. Представитель Кремля подчеркнул, что предприятие в этом случае подпадет под одну из основных целей спецоперации РФ.