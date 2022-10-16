Сербия закрыла посольство на Украине по соображениям безопасности

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Посольство Сербии на Украине объявило о временном закрытии. Пресс-служба диппредставительства сообщает, что данное решение было принято из соображений безопасности. Сроки закрытия не уточняются. Сотрудники посольства продолжат свою работу в Белграде.

Посольство Республики Сербия на Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в г. Белград, — говорится в публикации.

В диппредставительстве отметили, что граждане Сербии, находящиеся на территории Украины, могут звонить на телефон горячей линии для решения экстренных вопросов. Кроме того, они смогут обратиться в сербские посольства в соседних государствах.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу-Зейд призвал своих соотечественников, находящихся на территории Украины, вернуться обратно в страну. По его словам, в настоящий момент на Украине находится 500 египтян.

До этого внешнеполитическое ведомство Китайской Народной Республики (КНР) обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть страну. Генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан отметила, что аналогичное обращение направило своим гражданам консульство Китая на Украине. Поводом, по словам дипломата, стала невозможность Киева обеспечить безопасность граждан КНР.

Рекомендует своим гражданам покинуть Украину и посольство Казахстана в Киеве. Тем, кто только собирается отправиться на Украину, советуют воздержаться от поездки. Оставшихся же граждан посольство просит не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и прятаться в укрытиях и бомбоубежищах.