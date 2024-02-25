Сербия выразила протест Хорватии из-за Вучича Сербия выразила протест Хорватии из-за обвинений в зависимости Вучича от России

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии после обвинений главы хорватского МИД Гордана Грлич-Радмана в адрес сербского президента Александра Вучича в том, что он является сателлитом России. В заявлении слова хорватского дипломата названы недопустимыми.

Министерство иностранных дел Республики Сербия в очередной раз желает указать на крайнюю недопустимость заявлений министра иностранных дел Республики Хорватия господина Гордана Грлич-Радмана. <...> В этой связи МИД Сербии также указывает, что вышеупомянутые заявления представляют собой дальнейшее продолжение нагнетания атмосферы ненависти по отношению к Сербии и сербскому народу и нарушают общую политику сохранения мира и стабильности в регионе, — гласит послание.

МИД Сербии выразил надежду, что в будущем должностные лица Хорватии будут воздерживаться от заявлений, представляющих собой «вмешательство во внутренние дела» республики.

В своем выступлении 24 февраля в эфире телеканала N1 в Загребе Грлич-Радман указал, что Вучич не является частью сербского народа и ему следует «решить, на каком стуле сидеть, так как на двух стульях сидеть неудобно». Он добавил, что президент Сербии может являться сателлитом России, в связи с чем следует не допустить «российского или другого негативного влияния», способного подорвать стабильность Балкан.

Ранее Александр Вучич заявил, что Белград намерен и далее придерживаться независимой политики по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление Запада. Он отметил, что Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против РФ по истечении двух лет с момента начала спецоперации на Украине.