Сербия ввела дополнительные ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/10ebdb6c-2748-11eb-adec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Власти Сербии ввели ограничение на работу магазинов, кафе, ресторанов и развлекательных заведений в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Все общественные заведения будут обязаны прекратить приём посетителей в период с 21:00 до 05:00. Такие меры будут действовать с 17 ноября и далее 15 дней — до конца месяца.

Мы вводим дополнительные жёсткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00. Меры вводятся со вторника, 17 ноября, до 1 декабря, ровно на 15 дней, далее правительство будет принимать решение о необходимости дальнейших ограничений, — приводит ТАСС слова премьер-министра страны Аны Брнабич.

Согласно последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Сербии выявлено 81 086 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали чуть менее тысячи человек.

За последние сутки в стране зарегистрировали 3822 новых пациента с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи в США сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране: система здравоохранения перегружена, медики вымотаны, а слишком поздно вводимые меры по противодействию распространению COVID-19 могут не сработать. Число новых заражений в сутки там 13 ноября превысило 180 тысяч.