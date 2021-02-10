Сербия ведёт переговоры по закупке российской вакцины «Спутник лайт»

https://static.news.ru/photo/1757b88a-6baa-11eb-baab-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сербия проводит переговоры по закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник лайт». Об этом рассказала премьер-министр страны Ана Брнабич.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Белграде Брнабич сообщила, что поделилась с коллегой позитивным опытом использования российского препарата «Спутник V», разработанного центром Гамалеи. Вместе с тем это не единственная вакцина, которая используется в Сербии.

Как человек, не являющийся экспертом в этой области, я не могу судить, какая вакцина лучше, все они хороши и эффективны. Вчера мы получили дополнительную дозу «Спутника V», у всех моих знакомых, которые привились первым и вторым компонентов, не было побочных эффектов. Мы также ведём переговоры о закупке вакцины «Спутник лайт» и о производстве российской вакцины в нашем институте вирусологии «Торлак», — приводит слова Брнабич Blic.

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо ввода двух компонентов с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Россией, не является частью стратегии по вакцинации Евросоюза на текущем этапе — об этом сообщил представитель Еврокомиссии. По его словам, страны — члены ЕС смогут самостоятельно приобрести препарат после одобрения регулятора.

Представитель ЕК уточнил, что одним из критериев при выборе препаратов для централизованной закупки в союзе является наличие производственных мощностей на территории ЕС, что должно обеспечить доступ населения к вакцине и минимизировать риск перебоев с поставками.