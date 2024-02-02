Сербия созвала срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косово Вучич запросил заседание СБ ООН и написал письма лидерам ЕС из-за Косово

Сербия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Косово и Метохии, сообщил президент республики Александр Вучич в ходе своего обращения к нации. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, он подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косово Альбина Курти.

Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что мы знаем, что это еще не конец [провокаций со стороны Приштины]. В понедельник наш представитель в ООН подаст заявку на проведение срочного заседания СБ ООН, — сказал Вучич.

Как сообщалось ранее, посла России в Сербии вызвали в резиденцию главы государства Александра Вучича. В рамках встречи обсуждался запрет сербского динара в Косово. Отмечается, что Приштина обязала граждан полностью отказаться от валюты и перейти на евро с 1 февраля. Данное решение встретило осуждение не только со стороны Сербии, но и со стороны США, Франции, Германии и Италии. Предполагается, что Вучич попросил у России помощи через посла.

До этого Вучич заявил, что Соединенные Штаты, Германия и Турция активно вооружают Силы безопасности самопровозглашенной республики Косово (СБК). По его словам, военный бюджет Приштины за четыре года вырос более чем в два раза.