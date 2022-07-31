В Косово заявили о стягивании международных сил безопасности на севере края

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Портал «Косово онлайн» сообщил о стягивании международных сил безопасности, которые действуют под эгидой НАТО, на севере сербского края Косов и Метохия. В частности, у моста через реку Ибар в городе Косовска-Митровице в том числе замечены итальянские карабинеры.

По данным портала, там же у моста собираются албанцы из южной части Косовска-Митровицы. В северной части города закрыты все кафе и рестораны, слышны сигналы тревоги. Блокированы дороги к городам Рудари, Звечани и Зубин-Поток.

Между тем Минобороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию с Косовом и Метохией. Ведомство призвало региональные СМИ не распространять дезинформацию.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации отметил, что ситуация в Косове и Метохии максимально усложнилась для сербов. В частности, глава Сербии заявил о планах Приштины запретить сербские документы, начиная с полуночи воскресенья, 31 июля.

В то же время премьер самопровозглашённого Косова Альбин Курти сообщил, что все живущим в Косове и Метохии сербам необходимо перерегистрировать свои автомобили по нормам государства до 30 сентября. Глава Сербии Вучич сообщил, что Приштина планирует с 30 сентября запретить въезд по сербским внутренним документам.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское ведомство призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово. По её словам, развитие событий в Косово — еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза.