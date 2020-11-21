Сербия прощается с умершим от COVID-19 патриархом Иринеем

https://static.news.ru/photo/428d426c-2be6-11eb-90a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Жители Сербии в соборном храме Белграда прощаются с патриархом Иринеем. Священнослужитель умер 20 ноября во время лечения от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Главе Сербской православной церкви было 90 лет. Власти республики объявили в стране траур с 20 по 22 ноября включительно.

Церемония началась утром 21 ноября. Тело владыки под колокольный звон перенесли из здания Сербской патриархии в расположенный через дорогу соборный храм Святого Архангела Михаила. Гроб с покойным закрыт прозрачным пластиком. Между храмом и патриархией, на которой вывешено чёрное траурное знамя, выстроился почётный гвардейский караул, территорию вокруг религиозного объекта взяли под охрану жандармы, передаёт РИА Новости.

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Сербии Александру Вучичу в связи с уходом из жизни патриарха Сербского Иринея. В Москве отмечают, что работа владыки снискала ему заслуженные уважение и авторитет за пределами республики и в самой стране.

90-летний патриарх проходил лечение в военном госпитале «Карабурма» в Белграде. Его госпитализировали 4 ноября и планировали выписать через 14 суток. 15 ноября состояние пациента ухудшилось, но врачам удалось стабилизировать патриарха. 20 ноября стало известно о смерти священнослужителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 74-м году жизни ушёл из жизни митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Об этом сообщает митрополия. Отмечается, что причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. О времени и месте прощания с ним пока не сообщается.