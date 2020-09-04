Сербия примет участие в Армейских международных играх в 2021 году

Фото: инистарство одбране и Војска Србије/facebook.com

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя новость о том, что Россия ввела против него санкции, заявил, что сравнивает это событие с «государственной наградой».

Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда, — написал депутат Верховной рады в Facebook. По словам политика, это знак качества. Ранее кабмин...