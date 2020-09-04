Сербия примет участие в Армейских международных играх в 2021 году

Министр обороны Сербии Александар Вулин сообщил, что сербские военнослужащие могут принять участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр в 2021 году.
Сербия с самого начала участвует в Армейских международных играх. В этом году мы приняли участие в "Танковом биатлоне", конкурсах "Снайперский рубеж" и "Военное ралли", где мы победили и завоевали золотую медаль. И я очень горжусь ими, конечно. Мы будем участвовать и в следующем году, это без сомнения, и вполне возможно, что будем участвовать в новых соревнованиях, — отметил министр.
По его словам, он гордится сербскими военными, которые соревнуются наравне с гораздо большими армиями.
Кроме того, Вулин добавил, что подобные мероприятия дают возможность военным Сербии познакомиться с новой военной техникой,
Как писал NEWS.ru, международные игры и форум «Армия-2020» продемонстрировали новейшие образцы военной техники России. Среди них — новое smart-ружьё от концерна «Калашников», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», комплекс противоракетной обороны С-350 «Витязь», а также Су-57 — самолёт пятого поколения, который ещё не поступил в российскую армию. Всего было представлено более 1500 предприятий и около 30 тысяч экспонатов. Традиционный танковый биатлон отличился более сложными испытаниями и непредсказуемой трассой.
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