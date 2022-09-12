Сербия попытается заменить российскую нефть иранской Глава Минэнерго Михайлович: Сербия с 1 ноября попытается заменить российскую нефть иранской из-за санкций ЕС

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Сербия с 1 ноября лишится возможности закупать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, поэтому попытается заменить ее топливом из Ирана или откуда-то еще, заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович. По ее словам, которые приводит агентство Tanjug, до введения ограничений страна закупала 25% российских углеводородов, 20% составляла собственная добыча, а оставшаяся доля приходилась на Киркук (Ирак).

Мы с 1 ноября не будем больше импортировать российскую нефть, но у нас будет прежде всего нефть из Киркука, у нас будет своя нефть, и остальное будет иранская нефть или какая-то другая нефть, — сказала Михайлович.

При этом она признала, что после 24 февраля цены на топливо выросли, за исключением российской. В связи с этим в последние месяцы Сербия закупала 55% углеводородов из РФ.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в крупнейших европейских странах в скором времени ожидаются катаклизмы. Он пояснил, что из-за энергетического кризиса не исключены массовые отключения света. По его словам, сербские власти готовы каждый день «сражаться» за энергетическую стабильность в стране.